1703 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, ağır hasta sayısı 1118 oldu. 1047 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi. Bakan Koca'nın değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu. AA

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