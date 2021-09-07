21’i ifade vermedi

Çorlu tren kazası dâvâsında mağdurların kazada sorumlu olduğunu belirttiği, mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu 26 TCDD yöneticisinden 21’inin savcılık ifadelerinin alınmadığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018 25 kişinin öldüğü, 300’ün üzerinde kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin açılan dâvânın 8’inci duruşması dün (7 Eylül) Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3 Temmuz 2019’da görülen ilk duruşmadan bu yana “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 2 yıl ile 15 yıl arasında ceza istenen sadece dört TCDD personeli bulunuyor. Dosyada TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk dışında “sanık” sıfatıyla hiçbir isim yer almıyor.

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