28 şubat mağduriyetleri hâlâ giderilemedi

Memur-Sen Konfederasyonu, 28 Şubat Darbesiyle mahkûm edilen mağdurların itibarlarının iade ve zararlarının tazmin edilmesi amacıyla 81 ilde ortak basın toplantısı düzenledi.

Eğitim-BirSen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkûm edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, zararlarının tazminiyle mümkün olacaktır” diye konuştu. Hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinden bugüne tam 24 yıl geçtiğini ifade eden Aydın, “6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilân edildi. Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

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