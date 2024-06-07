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7 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

28 Şubatçılar affedilirken mağdurları cezalandırılıyor

07 Haziran 2024, Cuma 00:14
AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, hakkında ağır ceza istenen Hüda Kaya’nın 28 Şubat döneminde de iktidarın hedefi olduğunu hatırlatarak iki dönem arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Gazete Duvar’ın haberine göre Ünsal, “28 Şubat, ilk kurulduğu andan itibaren AK Parti için çok doğal bir hareket noktası olmuştur. Hatırlanacağı gibi AK Parti o süreçte Fazilet Partisi’nin kapatılması üzerine kurulmuştu. Ayrıca 28 Şubat sürecinde hakları ihlal edilenlerin, onların yakınları ve bunlarla bütünleşen muazzam bir kesimin adeta doğal temsilcisi olmuştu. Bu çerçevede adeta motto haline getirilen ‘3 Y ile mücadele’ edileceği söylenirken, o 3 Y’den biri yasaklardı. Açıkça söylenmese bile ‘başörtüsü yasağı’ kolaylıkla mücadele edilecek yasaklardan biri olarak anlaşılıyordu. Çok talihsiz şekilde 28 Şubat’ın artık yaşlanmış, çeşitli sağlık sorunları olan mahkumları affedilirken 28 Şubat’ta belki en ağır şekilde mağdur edilmiş olan Hüda Kaya yine çok ağır biçimde mağdur oluyor. Bu nedenle, hedef aldığı gruplar itibari ile farklılık arz etse de 28 Şubat ve bugünkü haksız uygulamalar esas itibari ile ‘hukukun ihlali’ anlamına geldiği için birbirleriyle büyük benzerlik arz etmektedir” dedi.

Haber Merkezi

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