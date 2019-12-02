3 milyon engelli çocuk var

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Koray Fırat, Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinin engelli olduğunun tahmin edildiğini, bu saptamanın, Türkiye’de 3 milyon engelli ya da özel gereksinimi olan çocuk olduğu anlamına geldiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, özel gereksinimi olan çocukların bakımı ve sağlığının özel ilgi istediğini, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin bu çocukların topluma kazandırılması ile belirlendiğini kaydetti. Fırat, toplumda, özel gereksinimli çocukların bakımında “ne yapamadığını değil, neler yapabileceğini görün” yaklaşımının temel alınması gerektiğini vurguladı. Fırat, şunları kaydetti: “Özel gereksinimli çocukların eğitilmesi, onların kendi yaşantılarını sürdürmeleri açısından çok önemlidir. Ülkemizde özel gereksinimli çocuklar arasında okula gidenlerin oranı yalnızca yüzde 2’dir. Engelliler için özel okullar da olmakla birlikte modern eğitim yaklaşımı; özel gereksinimli çocukların normal eğitim veren okullarda yetiştirilmesini öngörmektedir. Böylece erken dönemde bu çocukların yaşama alışmaları, toplumun da onları benimsemesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.