30 ev ve 114 kişi tahliye edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa - Yıldıztabya’da meydana gelen toprak kaymasının ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile bölgede incelemelerde bulundu.

An itibariyle 30 evin boşaltıldığını açıklayan Vali Gül, “Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanların kiracı olarak, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız.” dedi. İstanbul - anka

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