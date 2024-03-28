31 Mart için geri sayım

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimi doğrultusunda, Türkiye’de seçim hazırlıkları hızla devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanındaki seçmenler, 2024 yerel seçimlerine katılacakları günü heyecanla beklerken, seçim sürecine ilişkin detaylar da gerçekleşiyor. Türkiye genelinde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç, ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçim takvimine göre, ilçe seçim kurulları tarafından, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıkları dün başladı ve bugün tamamlanacak. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da bugün (29 Mart Cuma) günü tamamlanacak.