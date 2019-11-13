336 akademisyen beraat bekliyor

“Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan akademisyenler, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) haklarında verdiği “hak ihlâli” kararının ardından devam eden yargılamalarda yerel mahkemelerin “eşitsiz ve keyfi tutum” sergilediğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Barisicinakademisyenler.net’te yer alan açıklamada akademisyenlerin bildiriyi imzaladıktan sonra yaşadıklarını anlatan bir bölümün ardından AYM kararına değinildi: AYM kararı sonrası yeni adli yılın başlamasıyla adliyelere geri döndük. Türkiye hukuk tarihinin sayfalarına çoktan kara harflerle kaydolmuş bu üç buçuk yıllık sürecin ardından ilk beraat kararı 6 Eylül 2019 tarihinde, İstanbul 30. ACM’den geldi. O günden 11 Kasım 2019 tarihine kadar beraatle kapanan dosya sayımız 486. Bir başka ifadeyle, 336 arkadaşımız daha beraat kararı için bekliyor. AYM kararı öncesinde, verdikleri iki yılın üzerindeki ertelemesiz hapis cezası kararlarını büyük bir iştahla yüzümüze okuyan kimi mahkemelerin duruşma yapmaksızın, alelacele dosya kapattığına, verilen karar beraat olunca yüzümüze okumaktan imtina ettiğine tanık oluyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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