36 saat nöbet dâvâsına Yargıtay’dan red

Asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışında geçirdiği kazayla vefat etmesinin ardından gündeme gelen 36 saatlik nöbetle ilgili açılan 10 ayrı dâvâyı Yargıtay reddetti.

Kararlarda, dâvâcı ve dâvâlılar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı, uzmanlık için eğitim gören doktorlara iş kanunu kapsamında fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti ödenmeyeceğine hükmedildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Avukat Neslihan Altuğ, “Açtığımız dâvâların çoğunluğu reddedildi. ‘Bu bir eğitim sürecidir, eğitim süreci kapsamında saat, 48 saat hiç önemli değil çalışabilirler; hatta ücretsiz çalışabilirler’ dendi. Bu, çok üzücü. Hastaneler iş sözleşmeleri kapsamında ekstra ücret ödeyeceklerini söylemelerine rağmen yargımız ücret bile vermiyordu. Hepsinden vazgeçtik şimdi canlarıyla uğraşıyorlar. Can kurtarmaya çalışıyorlar. Bu insanların sorunlarının artık görülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 397

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.