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10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

36 saat nöbet dâvâsına Yargıtay’dan red

09 Kasım 2021, Salı 22:47
Asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışında geçirdiği kazayla vefat etmesinin ardından gündeme gelen 36 saatlik nöbetle ilgili açılan 10 ayrı dâvâyı Yargıtay reddetti.

Kararlarda, dâvâcı ve dâvâlılar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı, uzmanlık için eğitim gören doktorlara iş kanunu kapsamında fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti ödenmeyeceğine hükmedildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Avukat Neslihan Altuğ, “Açtığımız dâvâların çoğunluğu reddedildi. ‘Bu bir eğitim sürecidir, eğitim süreci kapsamında saat, 48 saat hiç önemli değil çalışabilirler; hatta ücretsiz çalışabilirler’ dendi. Bu, çok üzücü. Hastaneler iş sözleşmeleri kapsamında ekstra ücret ödeyeceklerini söylemelerine rağmen yargımız ücret bile vermiyordu. Hepsinden vazgeçtik şimdi canlarıyla uğraşıyorlar. Can kurtarmaya çalışıyorlar. Bu insanların sorunlarının artık görülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    9.11.2021 23:27:24

    YÜKSEK YARGI HATADAN BERİ DEĞİLDİİİR. İnanıyorumki bu haksızlık için yüksek yargı bugün verdiği kararı yarın düzeltecektiiiiiir. Zira meslek olarak hukuk insanı olmak öyle haksızlıklara devam demeez.

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