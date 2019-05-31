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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

3722 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı

31 Mayıs 2019, Cuma 18:53
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi. 

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.

AA

Etiketler: hsk, hakim, savcı
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