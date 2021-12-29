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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

38 lira ile memurun yüzü güler mi?

29 Aralık 2021, Çarşamba 21:29
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memura ek zam yapılarak memurun beklentisinin karşılanması gerektiğini belirterek, “Vergi Muafiyetinden gelen aylık 38 lira ile memurun alım gücü yükselmez. Yüzü gülmez. Gerçek ortadadır. Bekâr olmak sanki daha avantajlı kılınıyor” dedi.

Vergi muafiyeti ile memurlara gereken iyileştirmenin yapıldığı açıklamalarına tepki gösteren Yalçın, alım gücünün vergi muafiyeti ile onarılamayacağını söyledi.

Evli 2 çocuklu memura aylık 38 lira yansıyacağını söylemeyip, 300 lira diye hükümete yanlış bilgi verene hesap sorulmasını isteyen Ali Yalçın, “Vergi muafiyeti bir talebimizin yerine gelmesi açısından önemli, memurlar için tek başına yeterli değildir. Evli ve 3 çocuklu olmayı özendiren Cumhurbaşkanımızın hilafına, bekar olmayı sanki daha avantajlı kılınıyor. Mutfağı çalışanlar neye kime hizmet etti? Düzenleme, sözleşmeliyi kadroluya göre bir miktar farklı kılıyor ama evliyi cezalandırıyor. ‘Ortalama 300 TL iyileştirme yapıldı vergi muafiyetiyle’ diyenler 4 milyon memur içinde sınırlı sayıda sözleşmeli bekarı baz almış anlaşılan. Bu nasıl hesap kitaptır? Ek zam şarttır! Memura Ek Zam için Ek Protokol kaçınılmaz. Maliye Bakanlığı vergi muafiyetinin ek zam talebini karşılamaktan uzak olduğunu bilmeli, talebi görmelidir” diye konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

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