4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.

4 müezzin birlikte sela okudu 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti. Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan selayı kaydetti. *** Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sala verildi. Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti. İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu. Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat tarihi gündeki ilk namazda secde etti. Erbaş'ın okuduğu hutbenin ardından Ayasofya Camiİ'nde ilk namaz kılındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı. AA

Okunma Sayısı: 752

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.