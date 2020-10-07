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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta son durum?

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:00
KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından ilk kez yarın kademeli olarak açılmaya başlayacak Kapalı Maraş'ın içerisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi yarın sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş'ın halka açılacak ilgili bölümlerinin yarına kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Tatar'ın Ankara ziyaretindeki açıklamaları

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti. Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

AA

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