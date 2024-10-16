5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’da son durum?

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'daki 3 binada hasar meydana geldi. Elazığ'da kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandığını, sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiğini bildirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Kentte, mahkemelik olanlar dışında ağır hasarlı binaların tamamının daha önceden yıkıldığını söyleyen Yavuz, yıkım için mahkeme aşaması beklenen binaların da tahliye edilmiş olduğunu dile getirdi.

Yavuz, "Bir binanın çöktüğüne dair sosyal medyada bazı görüntüleri biz de gördük ama bu bizim kontrollü yıktığımız bir binadan görüntüler. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızı paniğe düşürecek doğrulanmamış görüntülerin yayınlanmaması ricamız." diye konuştu.

Saha taramalarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var." dedi.

Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi.

Daha sonra, Kale ilçesine geçerek saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, saha çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Can kaybının olmamasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yavuz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur. 2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Deprem anı canlı yayına yansıdı

Öte yandan, deprem anı kentte yayın yapan ER TV'de canlı yayına yansıdı.

Depreme canlı yayında yakalanan spiker Hülya Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."

Depremin ardından saha çalışmaları devam ediyor

AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ekipleri ve diğer personelin sahada taramalarını sürdürdüğünü söyledi.

Depremin artçılarının devam edebileceğini belirten Akgün, "Vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri gerektiği" uyarısında bulundu.

Deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kentte hasarlı bazı binaların ise etrafı şeritle çevrildi, güvenlik önlemi alındı.

Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkon deprem nedeniyle çöktü.

Çökme sırasında balkonun yakınlarında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç yaralandı. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da otobüsler ve belediyeye ait sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra otobüs ve sosyal tesislerin ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Başkan Er, Malatya'daki vatandaşların çoğunun depremi hissettiğini, kentte bir panik havası olduğunu aktardı.

Başkan Er, şöyle konuştu:

"Merak edilecek bir durum yok, Allah'a şükrediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu ana kadar gerek bizim yaptığımız araştırmalarda, gerekse yaptığımız telefon görüşmelerinde şu ana kadar elimize gelen herhangi olumsuz bir haber yok. İnşallah öyle umuyoruz ki bu saatten sonra da bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Şu anda ekiplerimiz sahada çalışmalarını yapıyorlar. Ayrıca bir taraftan da insanımızın daha güvende olduklarını hissetmeleri açısından ve teknik personelimizi hem Valiliğimiz hem AFAD'la birlikte koordine ederek yeniden saha taraması yapmaya başladık. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz bir şekilde halkın hizmetine sunduk. Ayrıca sosyal tesislerimizde 24 saat gece gündüz ikramlarımız olacak."

Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzincan, Kilis, Gaziantep, Sivas, Kayseri ve Tunceli'de de hissedildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve ilgili kuruluşlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına gecikmeksizin başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deprem, Tunceli'de de hissedildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depreme ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Depremin kent merkezinde ve ilçelerde güçlü hissedildiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bizlere, emniyet, jandarma veya 112'mize ulaşan herhangi bir ihbar olumsuzluk bulunmamaktadır. Sadece birkaç vatandaşımızın depremin yarattığı panikle fenalık geçirdiği veya kendini kötü hissettiğiyle ilgili ihbarlar var. bunun dışında herhangi bir yıkım veya zarar görme gibi bir ihbar yok. Ayrıca AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Saha taramalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla görüşüldü, şuana kadar bir olumsuzluğumuz yok. süreci yakınen takip ediyoruz."

Deprem, Diyarbakır'da da hissedildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen deprem, ilimizde de kuvvetli şekilde hissedildi. Bölgedeki bütün illerimize ve kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem dolayısıyla Şanlıurfa'da herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini belirtti.

Zorluoğlu, "Malatya’nın Kale ilçesi merkezli depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahadadır. Şu an itibariyle şehrimizde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Valiliğimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şimşek, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem bölgesine yakın ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde gerekli taramalar devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bildirilmemiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Öte yandan, sarsıntının ardından bu kentlerde vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktıkları ve park gibi açık alanlarda beklemeye başladıkları görüldü.

Deprem, Erzincan'da da hissedildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AFAD İl Koordinasyon Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kale merkezli depremin Elazığ'da önemli ölçüde hissedildiğini belirtti.

"AFAD'ı, kriz koordinasyon merkezimizi aktive ettik, hızlı bir şekilde vaziyet aldık. Belediye başkanımızla birlikte hemen AFAD'a intikal ettik." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, ekiplerin alanda taramalarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bölgemizde şükürler olsun bir olumsuzluk yok. Tabi panik haliyle camdan, binadan atlayan vatandaşlarımız var. Onlara Sağlık Müdürlüğümüz tarafından müdahale ediliyor. Şükürler olsun ki, bir can kaybı olmadan atlattık. Jandarmamız tüm köylerimizle iletişim halinde. Köylerimizde de bir sıkıntımız yok. Merkezde bazı binalarımızda çatlaklar oluştu. Bununla ilgili olarak taramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Ayrıca hemşehrilerimize gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını, yolları işgal etmemelerini bilhassa rica ediyorum. Çünkü ekiplerimizin hızlı bir şekilde müdahalesine, ulaşımına imkan sağlamaları gerekiyor. Değerlendirmelerimiz olacak. Yine çok hızlı bir şekilde üniversite yurtlarımız ve diğer toplu yaşam alanlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerimizi bugün içinde yapmış olacağız."

Bu arada, Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası kent genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Deprem nedeniyle Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da okullar 1 gün tatil edildi.

Bakan Yerlikaya: Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Kurum: Ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde teyakkuz halinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmediğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Psikososyal destek çalışmalarına başlanmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

"Asılsız iddialara itibar etmeyin"

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin saha taramalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise çevre illerde de hissedilen depremle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya Kale'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.