'6 bin depremzedeye boş senet imzalatıldı'

İzmir’de depremzedelerden bir isim, “Borç miktarı belli olmayan bir senete imza atmak zorunda kaldık. İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan 6 bin 828 depremzedeye AFAD tarafından boş borçlandırma senetleri imzalattırıldığı ortaya çıktı. Artıgerçek’deki habere göre depremzede Taner Duman, “Borç miktarı belli olmayan bir senete imza atmak zorunda kaldık. İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi” dedi. Depremde ağır, orta ve az hasar alan yerler için yıkım kararı veren AFAD, para karşılığı yeniden bina yapmak için 7 ayrı yerde proje alanı belirledi. Bin 819 binayı yıkan AFAD, evlerin tapusunu da Hazine üzerine taşıdı. Binaları yıkılan çaresiz yurttaşlara taşınma ve kira yardımı dışında da hiçbir ödeme yapılmadı. Depremzedeler eşya yardımı alamadı, esnafa verileceği söylenen hibe verilmedi.

İmzalamaktan başka çare yok

AFAD ise hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelere, 2 yıl ertelemeli 20 boyunca faizsiz kredi verileceğini belirtip bunun için de para miktarının boş bırakıldığı senet imzalattı. Para miktarının binaların yapım maliyetine göre belirleneceğinin söylendiği öğrenildi. Senedi imzalayan depremzelere, ne kadar borçlandığı, evlerin metrekaresi ve kaçıncı kat olacağı belirtilmedi. Görevliler, borç senedini imzalamamaları halinde proje alanlarına yapılan evlerden hak sahibi olamayacaklarını, imzalamaktan başka çözüm yolu olmadığını söyledi.