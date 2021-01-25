65 yaş üstü yasağı mahkemeye taşındı

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, 65 yaş üstü yurttaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için idare mahkemesinde dâvâ açtı.

Uygulamanın yaşlı ayrımcılığı olduğunu ve Anayasa’da güvence altına alınan seyahat hürriyetini ihlâl ettiğini ifade eden vakıf, ihlâl ve istismara yol açmayacak düzenlemelerle yaşlı yurttaşlar için çözümler geliştirilebileceğini kaydetti. Bilim Kurulu’na da seslenen vakıf, kurulu yaşlıların ayrımcılığa tabi tutulmadan, hak ihlâllerine ve istismara uğramadan yaşayabilecekleri tedbirler tavsiyesinde bulunmaya davet etti. Vakıf, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının bu haliyle, salgın sürecinde toplum nezdinde 65 yaş üstü hakkında oluşturulan “gereksiz ve kırılgan” olduklarına dair algıyı pekiştirmekten başka bir işe yaramayacağını vurguladı.

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