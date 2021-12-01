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650 ilaç yok

01 Aralık 2021, Çarşamba 23:59
Eczacılık meslek örgütleri, Türkiye’de 650’nin üzerinde ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını söylüyor.

BBC Türkçe’ye konuşan eczacılara göre, artan döviz kuru ve planlama hataları nedeniyle Türkiye daha önce hiç yaşanmayan bir ilaç kriziyle karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, “döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine” ecza depoları ve eczanelere yapılan denetimleri sıklaştırdığını duyurdu, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Türk Eczacıları Birliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir” denildi. Türk Eczacıları Birliği, Türkiye’de ciddi bir ilaç yokluğu yaşandığını vurguluyor. Haberde isminin gizli kalmasını isteyen bir eczacı, “Kur farkının da etkisiyle, insülinler ve bazı diyabet ilaçları da dahil olmak ciddi bir ilaç krizi yaşıyoruz” diyor.

Haber Merkezi

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