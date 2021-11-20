780 bebek cezaevinde

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Adalet Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 345 çocuk, 780 de bebek anneleriyle birlikte cezaevinde tutuluyor. Bu konuda hassasiyetimizi dile getirdik ve bir yasal düzenleme önerdik. İktidar oralı olmadı” açıklamasını yaptı.

Aydoğan, Türkiye’de çocuk olmanın zorluklarına değinerek, “çocukların daha sağlıklı ortamlarda yaşamasına ilişkin TBMM’ye sundukları önergelerin ve kanun tekliflerinin havada kaldığını ve bu bağlamda somut adımlar atılmadığını” açıkladı. ANNELERİYLE CEZAEVİNDELER Aydoğan açıklamasında, şu değerlendirmeleri yaptı: “Meclis’in varlığı en çok da çocuklar için anlamlı olmalı. Meclis’in çocukların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak konusunda sorumluluk almasının zamanı çoktan geçmiş durumda. Örneğin, Adalet Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 345 çocuk, 780 de bebek anneleriyle birlikte cezaevinde tutuluyor. Bu konuda hassasiyetimizi dile getirdik ve bir yasal düzenleme önerdik. İktidar oralı olmadı.” Ankara - anka

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.