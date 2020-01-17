AA çalışanları derhal bırakılsın

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. Polis, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabaha kadar ofiste arama yapan polis, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasına sert tepki göstererek, “AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını” bildirdi. Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA’nın Kahire ofisini basarak 1’i Türk, 3’ü Mısırlı 4 gazeteciyi gözaltına aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınma sebeplerinin bilinmediği ve hali hazırda AA çalışanlarının nerede tutulduğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı bildirildi. Prasad ayrıca, “Kahire yönetimi 4 gazeteciyi derhal serbest bırakarak gözaltına alma nedenini de açıklamalıdır” çağrısında bulundu. AA

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