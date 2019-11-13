AB, Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Ahmet Altan kaçma riski bulunduğu gerekçesi ile serbest bırakıldıktan bir hafta sonra birçok basın kuruluşu temsilcisi ve gazeteci gibi yeniden tutuklandı. Karardan haberdar bile değildi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması için yeterli gerekçelerin bulunmadığı, yüksek düzeyde siyasi müdahale yaşandığı, bu durumun Türk yargısına büyük zarar verdiği ve bu tür müdahalelere son verilmesi gerektiği" belirtildi.

Avrupa Birliği, ifade özgürlüğünün demokrasi için önemine dikkat çekti ve cezaevinde bulunan gazeteciler konusunda endişelerini bir kez daha dile getirdi. Yazılı açıklamada, "Gazeteciler, işlerini yapmalı, cezaevinde bulunmamalı" ifadeleri yer aldı.