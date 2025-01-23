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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

23 Ocak 2025, Perşembe 00:12
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Avrupa Birliği ile İslâm birliği mümkün

Kaymakcı şunları söyledi: “AB ile hem Türkiye-AB ilişkilerini hem de bölgesel dış politika konularını ve aynı zamanda güvenlik, savunma konularını ele aldığımız Yüksek Düzeyli Siyasî Diyalog toplantısı ile Ortaklık Konseyi toplantılarının halen engelleniyor olması çok anlamsız bir durum. Çünkü Türkiye ve AB, sağlıklı ve ileriye dönük adımları içerecek bir dış politika ile güvenlik savunma alanında sağlıklı bir işbirliği yapmak istiyorsa, bu ancak yerleşik bir mekanizmada yapılabilir.”

İki tarafın da lehine olacak

Kaymakcı, 2023’ün başından itibaren Doğu Akdeniz’de yaşanan yumuşama, Yunanistan’la ikili ilişkilerdeki gelişme ve uluslararası konjonktürde de Türkiye ve AB’nin gerek bölgesel dış politika alanlarında, gerek güvenlik savunma konularında artan işbirliği ihtiyacının Türkiye-AB ilişkilerinin normalleştirilmesi ve ilerletilmesi gereğini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Kaymakcı, “Bizim temennimiz engellenen tüm diyalogların açılması, yüksek düzeyli ekonomi diyalogunun yanı sıra, ulaştırma ve enerji diyaloglarının da bir an önce başlatılması. Ekonomi, ulaştırma, enerji, siyasî diyalogları ve Ortaklık Konseyi’nin artık önünün açılması her iki tarafın lehine olacak” ifadelerini kullandı.

AA

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