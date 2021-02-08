AB’ye destek % 60’a yaklaştı

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sancar, halkın AB üyeliğine desteğine ilişkin yapılan anketi paylaştı.

Buna göre Aralık 2019’dan bugüne halkın AB üyeliği desteğinde yüzde 4.7 puan artarak yüzde 58.4’e ulaştı. Müzakerelerin başladığı Mart 2005’te destek oranı yüzde 75.6’ydı. Destek seviyesinin 2016 yılındaki oranlara yaklaştığı görüldü. Son aylarda hükümet Türkiye’nin AB adaylığından vazgeçmediğini gündeme getirirken, ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiği vurgusu yapmıştı.

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