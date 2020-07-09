"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AB Yüksek Temsilcisinden 'Türkiye' açıklaması

09 Temmuz 2020, Perşembe 13:12
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz. İlişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Halk Partisinin (EPP) "Akdeniz'de İstikrar ve Güvenlik: Türkiye'nin Olumsuz Rolü" başlıklı oturumda söz aldı. 

Yakın zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) düzenlediği ziyaretlerin ardından Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunduğunu anımsatan Borrell, "Akdeniz'de istikrar ve güvenliği sağlamak kolektif angajman gerektiriyor." diye konuştu.

Libya ve Suriye'de süren çatışmalar ile bölgedeki gelişmelerin AB'nin çıkar ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Borrell, bunun kontrolsüz göç, terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla kendini gösterdiğini söyledi.

"Türkiye ile ortak çıkarlarımızı göz ardı edemeyiz"

Borrell, "Türkiye de bölgedeki, Suriye ile Libya'daki durumdan etkilenen ve etkin olan aktörlerden biri." dedi.

Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra farklı konularda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkati çeken Borrell, "Ancak ortak çıkarlarımızı da göz ardı edemeyiz. Türkiye 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya karşı çok cömert davrandı ve dayanışma gösterdi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Türkiye Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor." diyerek, diğer taraftan Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sağlanması için Türkiye ile birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı olduğumuza ilişkin açık mesaj verdik. Değerlerimizi, üye ülkelerimizin sınır ve egemenlik haklarını koruma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanan Borrell, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması konusunda da kararlı olduklarını kaydetti.

Borrell, "Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz. İlişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz." dedi.

Doğu Akdeniz'de güvenliğin "misillemeler" yerine müzakere ve diyalogla sağlanacağının altını çizen Borrell, Türkiye ile çok sayıda ortak çıkar alanı bulunduğunu, pazartesi günü düzenlenecek Dış İlişkiler Konseyinde gelecekteki ilişkilerin ele alınacağını bildirdi.

"Türkiye AB müktesebatına uymalı"

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Sanchez, taraflar arasında ilişkilerin temelini etkileyen bir güven eksikliği olduğunu belirtti.

"Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde hareket etmemiz gerekiyor." diyen Sanchez, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumlu davranması gerektiğini söyledi.

EPP Grubu Başkanı Manfred Weber ise tartışma oturumunu Türkiye'nin faaliyetlerinden duydukları endişe nedeniyle düzenlediklerini belirterek, Türkiye ile Yunanistan ve GKRY arasındaki sorunların ikili ilişkileri değil tüm AB'yi kapsadığını ifade etti.

Weber, "Türkiye ile ortaklık yürütmeye hazırız ama aynı zamanda mevcut ortaklıklarımızı gözden geçirmeye de hazırız. Türkiye ile üyelik müzakereleri yürütmenin hatalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

AA

Etiketler: AB Yüksek Temsilcisi, Türkiye, ilişki, olumsuz eğilim
Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Yüksek Temsilcisinden 'Türkiye' açıklaması

    ABD: Kuzey Kore ile müzakereler sürdürülmeli

    Sakarya Valisi: Patlamada 3 şehidimiz var

    Milli Eğitim Bakanından 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Bilim Kurulu Üyesinden 'kurbanlık' açıklaması

    'IŞİD, Libya’ya geri döndü'

    Suriye'de 3 milyon kişi açlığa terk edilebilir

    Lübnan'da günün 20 saati elektrik yok

    Kuzey Kore'de nükleer başlık üretilen yeni tesis iddiası

    Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine 'kabul' oyu verdi

    İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

    Kanada'daki dolu felaketinin bilançosu 1,2 milyar dolar

    Sırbistan'da salgın önlemlerini protesto eden halk polisle çatıştı

    Gaziantep Valisi uyardı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

    IMF'den mali reform çağrısı

    Malatya - Battalgazi'de deprem

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü

    Üretici sıkıntıda

    Bu neyin tazminatı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tükendikçe dayatmak, dayattıkça tükenmek
    Genel

    Bu neyin tazminatı?
    Genel

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü
    Genel

    O baraja ne oldu?
    Genel

    Malatya - Battalgazi'de deprem
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin
    Ahmet BATTAL

    Erkeğin soy adı kadın
    Cevher İLHAN

    “Ayasofya’nın açılması” meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’yi geriye götüren adımlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.