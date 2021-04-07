AB zirvesinde insan hakları vurgusu

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen “İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş’la ilgili nettir. Türkiye’nin AİHM kararlarına uyması önemlidir” dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da görüştü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Michel, Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, “Erdoğan’la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin dürüst bir görüşme yaptık” dedi. Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatışmasının olumlu olduğunu belirten Michel, bu durumun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Michel, AB Konseyi’nin Türkiye’yle ekonomik işbirliği konusunda ön çalışmalara başlanması için AB Komisyonu’na çağrıda bulunduğunu da ekledi.

Müzakere edilemez

Von der Leyen ise ‘Erdoğan’la ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak için görüştüklerini’ söyledi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden derin endişe duyduğunu belirtti. Von der Leyen açıklamasında “Temel haklar ve hukukun üstünlüğü hayati önemde” ifadelerini de kullandı. “İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş’la ilgili nettir. Türkiye’nin AİHM kararlarına uyması önemlidir” dedi. Sığınmacılar için de açıklama yapan Von der Leyen, “Türkiye’nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Türkiye’ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız. Komisyon Türkiye’deki sığınmacılara desteği yansıtan önerileri kısa süre içinde sunacak” açıklamasında bulundu.