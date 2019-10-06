ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği’nin, resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı’na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

Okunma Sayısı: 222

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.