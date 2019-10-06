ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesi nedeniyle ikinci kez özür diledi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı. ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor. AA

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