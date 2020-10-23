ABD Büyükelçiliğinden İstanbul'da terör saldırısı uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımladı. Temsilcilikler aracılığıyla yürütülen her türlü vatandaşlık ve vize işlemi de uyarı kapsamında geçici olarak durduruldu.

Uyarıda “ABD'nin Türkiye Misyonu'na, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu başta olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar ulaştı" denildi. ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden yayımlanan uyarıda ABD vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların iş yeri ya da alışveriş merkezi gibi biraya geldikleri yerlerde dikkatli olmaları tavsiye edildi. Uyarıda “ABD'nin Türkiye Misyonu'na, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu başta olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar ulaştı" denildi. ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden yayımlanan uyarıda ABD vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların iş yeri ya da alışveriş merkezi gibi biraya geldikleri yerlerde dikkatli olmaları tavsiye edildi. Euronews Türkçe

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