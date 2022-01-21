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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

ABD'den Rusya'ya gözdağı

21 Ocak 2022, Cuma 16:20
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna krizini görüştüğü toplantı tamamlandı. Blinken, 'Rusya Ukrayna'ya saldırırsa şiddetli bir karşılık vermeye kararlıyız' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" dedi. 

Blinken'ın açıklamlarında öne çıkanlar şu şekilde:

Rusya'nın askeri yığınağı, Ukrayna'ya güney, doğu ve kuzeyden saldırabileceğini gösteriyor

ABD'nin yazılı cevabının ardından tekrar görüşmeyi planlıyoruz.

Yapmayacağımız şeyler konusunda açık olmak önemli, bunlardan biri de NATO'nun açık kapı politikası gibi temel prensiplerinden taviz vermek.

5'nci madde taahhüdü NATO üyelerini kapsıyor, Ukrayna NATO üyesi değil.

Eğer iki devlet başkanının görüşmesi faydalı olacaksa bunu yapmaya hazırız.

Rusya'yı Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye çağırıyoruz.

Etiketler: ABD, Rusya, gözdağı
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