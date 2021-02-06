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ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:08
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile görüşmesinde, Pekin yönetimini "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden adımlarından" dolayı sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jiechi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Blinken, ABD'nin uluslararası sistem içinde müttefikleriyle birlikte çalışacağını vurgulayıp, "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden çabalarından" ve "uluslararası sisteme zarar veren" eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutacaklarına dikkat çekti.

Bakanlık Söcüsü Price, "Bakan Blinken, ABD'nin Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi yerlerde insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini ve Burma'daki askeri darbeyi kınaması noktasında Çin'e baskı yapacağını vurguladı" açıklamasını yaptı.

"Çin, en önemli küresel rakibimiz"

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz perşembe günü Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'in en önemli küresel rakipleri olduğunu söylemişti.

Blinken ayrıca, Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine karşı "soykırım" işlediği kanaatinde olduğunu dile getirmişti.

Etiketler: ABD, Dışişleri Bakanı, güvenlik, tehdit, Çin
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