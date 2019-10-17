ABD, Kobani'deki üslerini boşalttı

ABD, Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab'daki (Kobani) tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti.

ABD, Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab'daki (Kobani) tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti. Ayrularab'daki güvenilir kaynakların bilgiye göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeyinden çekilme süreci kapsamında, Türkiye sınırında yer alan ilçedeki askerlerini de çekti. Boşaltılan 4 üsten ikisi, kısa süre sonra ABD savaş uçaklarınca vurularak imha edildi. ABD'nin Münbiç'te boşalttığı ancak imha etmediği üslerden birine Rus askeriyle polisi ve Beşşar Esed rejimi güçleri girmişti. Ayrularab'taki Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra Suriye'nin kuzeyinde yalnızca Haseke'nin Rumeylan ilçesinde ABD askerleri kaldı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor. AA

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