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3 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

ABD'li şirket ve YPG/PKK'nın petrol anlaşmasına Dışişleri'nden sert tepki

03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:00
Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütü güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasını, uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD'nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzaladığının basında yer aldığı belirtildi.

YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."

AA

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