ABD, YPG’den vazgeçmiyor

ABD’den üst düzey bir hükümet yetkilisi omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Reuters’e konuşan üst düzey yetkili, “Bu işbirliğini sona erdirme niyetlerinin olmadığını” vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta Berlin’de yaptığı açıklamada, SDG ile işbirliğini sürdüreceklerini söylemişti. Türkiye, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’yi terör örgütü olarak kabul ederken, ABD IŞİD’e karşı verilen mücadelede SDG’yi müttefiki olarak görüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan, Washington’a ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, SDG’nin komutanı Mazlum Kobani’ye ilişkin olarak “Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmesinin, görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz” demişti.

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