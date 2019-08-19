Abdullah Gül: Demokrasimiz için doğru olmamıştır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li belediyelere kayyum atamasını tek cümlelik bir tweetle yorumladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadresini kullandı.

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