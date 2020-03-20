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20 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Acı haberler ailelere ulaştı

20 Mart 2020, Cuma 10:22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın ailesine acı haber verildi

Şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine gelen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, baba Muhyi ve anne Selamet Taş'a acı haberi verdi.

Şehidin anne ve babası, Kaymakam Demir ile askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Taş ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

3 kardeşi bulunan şehit Taş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşının Hocazade Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Uzman Onbaşı Nayir'in ailesine acı haber verildi

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) Sivas'taki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin Alibaba Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, anne Fadime ve baba Hüseyin Nayir'e şehadet haberini verdi.

Şehidin evine, sokağına askerler ve Sivas Belediyesi görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Beş kardeşin en küçüğü şehit Ramazan Nayir'in bekar olduğu, iki kardeşinin ise trafik kazısında vefat ettiği öğrenildi.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de şehidin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. 

Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, "Töreni yarın yapacağız. Tabiki şehidimize sahip çıkacağız, layık bir şekilde uğurlayacağız. Yaşanan malum süreçten dolayı da alınan tedbirlere riayet edeceğiz. Komşular ve herkes bu duruma uyarsa seviniriz." dedi.

Ayhan, şehit için törenin yarın Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde yapılacağını belirtti.

Bakan Akar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 2 askerin, İGAB'da radikal gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

AA

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