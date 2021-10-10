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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

'Acil bir erken seçime ihtiyaç var'

10 Ekim 2021, Pazar
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de demokratik dönüşümün alternatif maliyetini arttıracak bir tavır takındığını belirterek, “Bu iktidarın enerjisi bitti, söyleyecek sözü kalmadı. Âcil bir erken seçime ihtiyaç var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de demokratik dönüşümün alternatif maliyetini arttıracak bir tavır takındığını belirterek, “Sayın Erdoğan’a bir 5 yıl daha versek 20 yılda yapamadığı neyi yapacak? Yapabilecek? Türkiye’nin sadece iktidarı değiştirmek değil, geldiği tarihi eşik itibariyle kurucu aklı ortaya çıkaracak genel bir değişikliğe ihtiyacı var. Bu iktidarın enerjisi bitti, söyleyecek sözü kalmadı!” dedi. 

KARŞITLIKLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILIYOR 

Türkiye’de karşıtlıklar üzerine bir siyasal tercih olduğunu söyleyen Uysal, “Merkez sağ altın oranıdır Türkiye’nin. 2004 yılından itibaren Türkiye bir operasyonlar dönemine girdi. Bugün bir berraklaşma, durulanma sürecine giriyoruz. Türkiye önümüzdeki bir kaç yılda sorunlarını aşamazsa daha büyük maliyetlere açık hale gelecektir. Siyasî partiler ahbap çavuş ilişkileri ile tercihler yapmaz. Türkiye Erdoğan şahsında AKP’ye her türlü yetkiyi verdi. Mutlak iktidar istedi, o da verildi. Mazeret bırakmayacak biçimde zaman, yetki, imkân verildi. Buna rağmen mazeret arıyorlar. Tek bir parametreye bakın; Türkiye’nin ihracatında yüksek katma değerli kalem 20 sene önceki ile aynı! Bu bile her şeyi ortaya koyuyor” dedi. 

İKTİDAR YOLSUZLUKLAR VE ADALETSİZLİKLERDEN HESAP SORMA DERDİNDE DEĞİL 

Türkiye’nin âcil bir erken seçime ihtiyacı olduğunu da söyleyen Uysal şunları söyledi: “Keyfi rejimin tabi çıktısı bugün vatandaşın yaşadığı tüm sorunlar! 15 Temmuz sonrası, Yenikapı sonrası bu gibi bir yıkım, birlik anlamında, ekonomi anlamında, ana politik sahalarla ilgili bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi. Maddî ve sair kaynaklarımız kötü yönetilir hale geldi. İktidar yeni anayasa derken, reform derken yolsuzluklar ve adaletsizliklerden hesap sorma derdinde mi? Hayır! Siz AYM kararlarını uygulamayan bir hâkimi terfi ettiriyorsanız daha ne diyeceksiniz? Kaldı ki hâkim buna güvenerek adaleti çiğniyor.” 

Etiketler: erken seçim
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