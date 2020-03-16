Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Duruşmalar da Kovid-19 sebebiyle erteleniyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi. Bakan Gül, "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir." dedi. "Nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi" Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. "Hükümlülerin toplu faaliyetleri sona erdirildi" Adalet Bakanı Gül, "Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir." AA

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