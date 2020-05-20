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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Adalet Bakanlığı’ndan hâlâ ses yok

20 Mayıs 2020, Çarşamba 17:00
Tutuklu ve hükümlü yakınları cezaevlerindeki uygulamaların salgını yaydığına dair ciddi iddialar öne sürüyor.

Koronavirüs salgınının tehdit ettiği en riskli alanların başında cezaevleri geliyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı 13 Mart’ta cezaevlerine ilişkin bir dizi tedbir açıkladı. Bakanlık, 13 Nisan’da ise cezaevinde ilk COVID-19 vak’asının görüldüğünü duyurdu. Hükümet yetkilileri, şimdiye dek ciddî tedbirler alındığını, konunun takipçisi olduklarını belirtiyor. Ancak tutuklu ve hükümlü yakınlarının, cezaevi uygulamalarının, COVID-19’un mahpuslar arasında yayılmasına sebep olduğu iddiaları artıyor. İddiaya göre tutuklular, hayatlarının risk altında olduğundan endişeli. 

Son açıklama 28 Nisan

DW Türkçe’nin haberine göre, Adalet Bakanlığı en son 28 Nisan’da cezaevlerinde 120 tutuklu ve hükümlünün koronavirüse yakalandığını, üç hükümlünün de vefat ettiğini açıklamıştı. Bakırköy başsavcılığı da 8 Mayıs’ta Silivri’de 44 tutuklu ve hükümlünün COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu resmî makamlardan uzun süre açıklama yapılmamasının endişeyi arttırdığını vurguluyor. Tanrıkulu, “Yakınları cezaevlerindeki tutukluları ziyaret edemiyorlar. Ancak telefon imkânları var. Avukatların görüşme imkânları çok sınırlandı. Bizlerin görüşme yapması mümkün değil. O nedenle tek çare Adalet Bakanlığının düzenli bilgi vermesi. O da mümkün olmadı” diyor. AKP Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise iddialara karşı Adalet Bakanlığı ile sürekli temasta olduklarını ve bakanlığın gerekli tedbirleri aldığını söylüyor.

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