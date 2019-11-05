CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz. Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz. Adalet varsa demokrasi var demektir” dedi.