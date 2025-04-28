“Adem-i merkeziyetçilik” talep edildi

Kuzeydoğu Suriye’de tüm Kürt tarafların katılımı ile gerçekleştirilen “Kürt Ulusal konferansı” konuşma ve tartışmaların ardından tamamlandı.

Konferans sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde bölgede adem-i merkeziyetçi bir yönetim talep edilirken merkezi Şam yönetimi ile görüşmeler yapması için acil olarak ortak Kürt heyeti oluşturulması kararı alındı. T24’ün haberine göre, “Rojava Birlik ve Ortak Tutum Konferansı” alt başlığı ile Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı şehrinde yapılan konferans sonuç bildirisinin okunması ile tamamlandı. Sonuç bildirisinde, amacın çoğulcu demokratik bir sistem oluşturmak olduğu ve Kürt sorununa adil ve kapsayıcı bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı. Haber Merkezi

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