Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçti.

Depremden etkilenen vatandaşların bulunduğu Tanrıverdi Öğretmenevi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, ziyaretin ardından Afet Yönetim Merkezinin bulunduğu ilçe meydanına geçerek gazetecilere açıklamada bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının müşterek çalışmasıyla yıkılmış evlerin tespitlerinin yapılacağını kaydeden Erdoğan, çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde yürütüleceğini söyledi.

Erdoğan, "Bir an önce vatandaşlarımızın bu konutlata yerleşmesini sağlayacağız ama görünen bir gerçek var ki, burada bir defa zemin etütleri noktasında kesinlikle bir fay hattı, bununla ilgili çalışmaları da tabii arkadaşlarımız yapacaklar, yaptıracaklar. O zemin etütlerinden sonra da nerede bu inşaatları yapacaksak onu da yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.

"Kalıcı konutlara onları alacağız"

Erdoğan, daha sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Deprem dolasısıyla kayıplar olduğunu dile getiren Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Doğanyol'da 4 vatandaşın vefat ettiğini anımsatan Erdoğan, deprem dolayısıyla toplamda da bini aşkın yaralının olduğunu hatırlattı.

Yaralı vatandaşlara da Allah'tan şifa dileyen ve "Rabbim, inşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip eder." ifadesini kullanan Erdoğan, "Tabii biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız, her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereğidir. Bu inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz." dedi.

Erdoğan, kısa süre önce 5,1 kuvvetinde bir artçı deprem yaşadıklarını ve artçı depremlerin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yıkılan yerlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımızı geçici çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına onları alacağız ve kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında da tabii kendilerinin buralarda özellikle köy, daha doğrusu burası tabii Malatya Büyükşehir olduğu için köy yok, mahalleler var, buralarda da kendilerinin hayvanları var, onlarla ilgili ahırları var, bütün proje çalışmalarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve ortak bir çalışmayla da inşallah bu yatırımlarımızı kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

"Sabırla bu süreci atlattınız, atlatıyorsunuz"

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek vatandaşlardan Fatiha okumalarını isteyen Erdoğan, "Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu, zaten sizin inanıyorum ki imanınızın da bir gereği ve imanınızın bir gereği olarak bunu yaptınız. Sabırla bu süreci atlattınız, atlatıyorsunuz. Rabbim beterinden bizleri korusun inşallah." ifadelerini kullandı.

Sabah Cezayir, Gambiya ve Senegal'den oluşan bir seyahate gideceklerini kaydeden Erdoğan, seyahate çıkmadan önce deprem bölgelerini ziyaret etmeyi istediğini, bu doğrultuda ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Erdoğan, daha sonra Afet Yönetim Merkezine geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar ve milletvekilleri eşlik etti.