Ağrı'daki feci kazada 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı: Yaralanan yolcular kaza anını anlattı

Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada 7 kişi öldü, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı, Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın, Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, kaza yerinde incelemede bulundu.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada, araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

Kazanın ardından 10 ambulans, 2 UMKE, 3 AFAD aracının olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 16'sı hafif olmak üzere 18 yaralımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kazada yaralanan yolcular yaşadıklarını anlattı

Tutak ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünde bulunan ve Hamur İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Latif Işık, annesiyle Van'dan Ağrı'ya gittiğini söyledi.

Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık." dedi.