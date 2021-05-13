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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Ağrı'dan acı haber

13 Mayıs 2021, Perşembe 23:48
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

AA

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  • ali murat

    14.5.2021 07:09:59

    hayatında karakol bile görmemiş iç işleri bakanı hani pkk bitmişti.

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