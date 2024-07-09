Ahlâkî çürümenin sorumlusu iktidar

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ MEHMET OCAKTAN ‘HUKUK DEVLETİ’ ANLAYIŞINI KAYBETTİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA ÜLKEDE AHLAKİ BİR ÇÖKÜŞ YAŞANDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan Karar’da “Hukuksuzluk ve ayıplı hallerimizden çok yorulduk” başlıklı bir yazı yazdı. “Son yıllarda hiç hak etmediğimiz halde yaşamaya mahkum edildiğimiz hukuksuzluklardan, siyasi beceriksizliklerden ve başımızı öne eğdiren erdemsizliklerden o kadar yorulduk ki ister istemez “Neden bu haldeyiz, acaba ahlaki ve insani değerler bizim için bir anlam ifade etmiyor mu” diye sıkça sormak zorunda kalıyoruz” diyen Ocaktan yazısında şunları yazdı: “Epey bir süredir iktidarın ekonomideki fantezi denemeleri yüzünden derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz, neredeyse ülkenin yarısını oluşturan asgari ücretliler, emekliler açlık sınırında yaşamak zorunda. Gidişat gösteriyor ki yoksulların daha çekecek çok çilesi varmış. Çünkü iktidarın krizden çıkış için ürettiği en parlak formül, orta ve alt gelir gruplarının kemerlerini sonuna kadar sıkmak… Ama bizim ekonomik krizden daha beter bir problemimiz var o da ahlak ve insanlık fukaralığı… Eğer bir toplumda ahlaki çürüme derinleşir, insani hasletler kaybolursa, o ülkede hukukun yoldan çıkması, adaletin terazisinin şaşması kaçınılmaz hale gelir.”

‘Hukuk devleti’ anlayışını kaybettİk

Ocaktan, “İşte şimdi derin ahlak krizinin hepimizi kuşattığı böylesine talihsiz günleri yaşıyoruz. En son Kayseri’de Suriyeli göçmenlere karşı yönlendirilmiş çapulcu kıtalarının sergilediği insanlık dışı saldırılar… Evleri, işyerleri, arabaları yakılıyor, insanlar korkudan evlerinden çıkamıyorlar. Öyle ki Kayserili komşuları evlerini yemek götürerek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Maalesef ‘hukuk devleti’ anlayışını kaybettiğimiz günden bu yana her alanda kaybetmeye ve fukaralığa talim etmeye devam ediyoruz. Eğer yargının üzerinde siyaset gölgesinin olmadığı bir ülke olsaydık, hiçbirimizin güvenlik endişesi olmaz, bu kadar büyük bir ekonomik kriz kabusu yaşamazdık. Dahası, ülkemize gelen göçmenleri, sığınmacıları, yabancıları görünce ‘ırkçılığı’ tetikleyen böylesi savrulmalar yaşamazdık. Ama ne yazık ki iktidarın göçmen ve sığınmacı politikası daha doğrusu politikasızlığı, merhamet ve yardımseverlik duyguları yüksek olan bu ülkenin insanlarında yabancı düşmanlığını ve de ırkçılığı hortlatmış bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi