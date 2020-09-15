Ahmet Denktaş duâlarla

İttihad’dan beri yıllarca gazetemizin dağıtımını yapan Antakya Temsilcimiz, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, Yönetim Kurulu eski üyemiz Ali Kanıbir ile Mehmet Yüzer’in kayınpederi Ahmet Denktaş vefat etmiştir.
1933 doğumlu Denktaş, 1959’da Üstad vefat etmeden kısa bir süre önce Nurcularla tanışmış. 1960’dan beri Yeni Asya temsilcisi olarak görev yapmış. 35 sene Yeni Asya’nın dağıtımını yapmıştı.
Denktaş, 14 Eylül 2020’de vefat etmiştir. Yeni Asya emektarı, cefakâr ve fedakâr Nur Talebesi Ahmet Denktaş’a Allah rahmet eylesin.
İstanbul – Yeni Asya