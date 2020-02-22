Ahmet’in annesinin yurt dışı yasağı kalktı

Anne Aytaç “Re’sen Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Kararı”nı sosyal medyadan“Savcılıktan belgeyi aldım. Ahmedime gidiyorum” ifadesiyle paylaşmıştı.

Almanya’da kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’a eşlik etmek isteyen annesinin yurt dışı yasağı kalktı. Haberi, Ataç’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına öncülük eden yazar ve aktivist Natali Avazyan duyurdu. Pasaport almak için başvuru yapan anne Zekiye Ataç, Mersin mahkemesinin hakkında yeniden adli kontrol tedbiri uyguladığını ve yurt dışı yasağının devam ettiğini öğrenmişti. Zekiye Ataç’ın yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine daha önce geçici olarak kaldırılmıştı. Böylelikle anne Zekiye Betül Ataç, Almanya’da 27 Şubat’ta başlayacak olan ikinci tedavi sürecine eşlik etmeyi umuyordu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, hakkındaki yasağın kaldırıldığına dair haberi sosyal medya hesabından duyuran anne Zekiye Betül Aytaç “Re’sen Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Kararı”nı bildiren belgenin fotoğrafını “Savcılıktan belgeyi aldım. Ahmedime gidiyorum” ifadesiyle paylaşmıştı.

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