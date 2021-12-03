AİHM’e direnen hakimlere tazminat davası

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan hâkimlere açtığı tazminat dâvâsı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

T24’ün haberine göre, Altan şu ifadeleri kullandı: “Sizin benden çok daha iyi bildiğiniz gibi ‘manevi cebir’ diye bir suç yoktur bizim yasalarımızda. Olmayan bir suçtan ağırlaştırılmış müebbet vermek tek başına zaten ‘keyfi adlî tasarrufa’ giriyor. AYM, AİHM ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı gibi karakola bile çağrılmamam gerektiği halde bana kasten zulmeden ve AYM Kararlarına uymayarak Anayasa’nın 153. Maddesini açıkça çiğneyip anayasa suçu işlemiş kişiler söz konusu. (…) Burada yargılanan insanlar AYM’nin kararını hiçe sayarak beni keyfi bir şekilde hapiste tuttular. Bütün bunlar olağan mı karşılanacak? Mahkemenizin kararı, sadece bir tazminata hükmetmeyecek, Türkiye’de hukuk devletini yok saymaya eğilimli insanların suç işlemesini önleyecek bir örnek olacak.”

Haber Merkezi