Aile Hekimleri Tıp bayramında iş bırakacak

Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Meslektaşlarımıza kamu binası tahsis edilmediği gibi, ‘Kendi başınıza yeni bir yer bulun ya da başka yere gidin’ deniyor. Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın mevcut yönetmelikte düzenleme yapmamakta ısrar ettiğini vurgulayan Kandemir, “Aile hekimliği sistemi güçlendirilmezse, kamudan sağlık hizmeti almak neredeyse imkânsız hale gelecek. Biz, hastalarımızın özel sağlık sistemine mahkûm edilmesini istemiyoruz” dedi. İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.