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14 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Akar'dan S-400 açıklaması: Gelinen noktadan geri dönmek çok sorunlu

14 Ocak 2021, Perşembe 11:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımında gelinen durumun 'çok sorunlu' olduğunu ancak ABD ile yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini umduğunu söyledi.

Bakan Akar, Ankara'da gazetecilere verdiği demeçte 'ABD'yi yaptırımlar gibi tehdit edici dillerden uzaklaşmaya davet ediyoruz ”ifadesini kullandı.

Reuters'in haberine göre, Türkiye'nin Rusya ile S400 savunma sistemlerinin ikinci bir sevkiyatını almak için görüşmelerde bulunduğunu vurgulayan Milli Savunma Bakanı, “Geldiğimiz noktadan geri dönmek çok sorunlu bir durum. ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin alımı nedeniyle CAATSA yasasını devreye sokarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD ile NATO müttefiki olan Türkiye, yaptırımları 'tek taraflı' olarak niteleyerek tepki göstermişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hulusi Akar, S-400
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  • Yusuf

    14.1.2021 12:14:05

    Bu sorunlu noktaya kim getirdi acaba.

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