Akar’ı suçladı, mahkûm oldu

15 Temmuz darbe girişiminden dönemin Genelkurmay Başkanı olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı sorumlu tutan emekli albay Ahmet Zeki Üçok’a 6 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dâvânın karar duruşmasında, müştekiler Millî Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın Aydın, sanığın söylemlerinin ifade hürriyeti sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu. Akar’ın Avukatı Olgaç da Yargıtay içtihatları göz önüne bulundurulduğunda Üçok’un üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesini istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hâkim Celal Savaş, emekli askerî hâkim albay Üçok’un, 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı. Üçok’un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı. AA

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