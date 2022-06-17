Akaryakıtta zammın sebebi dolardaki yükseliş

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin ağırlıklı sebebinin petroldeki yükseliş değil, faiz indirimleri sonucunda yükselen dolar kuru olduğuna işaret ederek “Akaryakıtta son dokuz aydaki artışın yüzde 64’ü petrol fiyatı kaynaklı. Benzinde yüzde 250’yi, motorinde yüzde 300’ü bulan artışın asıl nedeni ise kurdaki yükselme” dedi.

Aktaş, faiz indirimleri neticesinde dolar kurundaki patlamanın yaşanmaması halinde “bugün benzini ve motorini neredeyse yarı fiyatına, 14-15 liraya tüketiyor olacaktık” dedi. Aktaş, akaryakıt zamlarını enflasyonu yükselten önemli bir kalem olduğuna dikkat çekerken, “(...)Bunların sonuca variline 595 lira ödediğimiz petrol, artık yaklaşık 2 bin liraya mal edilir oldu. Maliyet artışı yüzde 235! Oysa petrol fiyatındaki artış yalnızca yüzde 64! Fark, işte o bizim eserimiz!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.